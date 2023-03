Rotterdam laat ook bij bekerduel geen Ajax-fans toe in De Kuip

Bij de halve finale in het KNVB-bekertoernooi tussen Feyenoord en Ajax is begin april geen uitpubliek welkom, zo heeft de gemeente Rotterdam zondag laten weten.

Deze regel gold in 2019 ook voor Ajax-fans, toen de Amsterdammers een uitwedstrijd tegen Feyenoord lootten in de halve finale van het bekertoernooi. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam is er nu geen reden om van dit beleid af te wijken.

De eindstrijd van het bekertoernooi is op 30 april in De Kuip. Over twee weken staan Ajax en Feyenoord in competitieverband tegen elkaar. Die wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.