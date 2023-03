Taylor begint op de bank bij thuiswedstrijd Ajax tegen NEC, Bassey in de basis

Kenneth Taylor begint zondag op de bank bij Ajax voor de thuiswedstrijd tegen NEC (aftrap 16.45 uur). De middenvelder moet plaatsmaken voor Edson Álvarez. Calvin Bassey start daardoor als centrumverdediger.

Het is niet duidelijk of Taylor is gepasseerd door trainer John Heitinga. De twintigjarige middenvelder kende een sterke start van het seizoen en werd geselecteerd voor het WK voetbal in Qatar, maar had daarna hij een terugval.