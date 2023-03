Heitinga passeert Taylor in thuiswedstrijd Ajax tegen NEC, Bassey in de basis

Delen via E-mail

Kenneth Taylor begint zondag op de bank bij Ajax voor de thuiswedstrijd tegen NEC (aftrap 16.45 uur). De middenvelder moet plaatsmaken voor Edson Álvarez. Calvin Bassey start daardoor als centrumverdediger.

"Je kijkt naar de balans voor je eigen groep en voor vandaag hebben we nu deze keuze gemaakt", verklaarde Ajax-trainer John Heitinga het passeren van Taylor bij ESPN. "We hebben een aanvallende ploeg, met jongens die veel risico in hun spel nemen. Dan moet je zorgen dat je goed staat."