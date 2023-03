Simons terug in PSV-basis, Drommel maakt na elf maanden Eredivisie-rentree

Zoals verwacht keert Xavi Simons zondag terug in de basis van PSV, dat in speelronde 24 van de Eredivisie op bezoek gaat bij RKC Waalwijk. De technicus kreeg donderdag rust in het KNVB-bekerduel met ADO Den Haag (3-1-winst).

Simons, die met elf goals gedeeld tweede staat op de topscorerslijst, moet op een middenveld met Ibrahim Sangaré en Joey Veerman voor de aanvallende impulsen zorgen. Zijn rentree, die ten koste gaat van Guus Til, is de enige verandering bij PSV ten opzichte van het treffen met ADO.

De aanval van de ploeg van Ruud van Nistelrooij bestaat opnieuw uit Fábio Silva, Luuk de Jong en Johan Bakayoko, die donderdag de score opende.

Achterin vormen Phillipp Mwene, André Ramalho, Jarrad Branthwaite en Patrick van Aanholt een viertal en het doel wordt verdedigd door Joël Drommel, de vervanger van de geblesseerde Walter Benítez.

Drommel, dit seizoen al wel de 'bekerkeeper' van PSV, gaat zijn eerste Eredivisie-minuten maken sinds 2 april 2022.

Foto: NU.nl

PSV probeert in te lopen op Feyenoord

PSV probeert in Waalwijk de achterstand op koploper Feyenoord terug te brengen tot zes punten. De Rotterdammers wonnen zaterdag met 1-0 van FC Groningen. Eerder dit seizoen won PSV in eigen huis met 1-0 van RKC door een late strafschop van Cody Gakpo, een penalty die fel werd betwist door de spelers van de bezoekers.