FC Groningen voelt zich bestolen door rode kaart tegen Feyenoord

Bij FC Groningen is er veel woede over de rode kaart die Isak Määttä zaterdagavond incasseerde tijdens het Eredivisie-duel met Feyenoord. De verdediger kreeg zijn tweede gele kaart van arbiter Joey Kooij omdat hij de bal tegen op de grond liggende Alireza Jahanbakhsh aan schoot.

"De wedstrijd wordt Feyenoord in de schoot geworpen door de rode kaart", foeterde trainer Dennis van der Ree van FC Groningen voor de camera van ESPN na de 1-0-nederlaag.

"Ja, er is behoorlijk wat irritatie. Isak probeerde via Jahanbakhsh een ingooi te krijgen die hij ook kreeg. Tot onze verbazing kreeg hij een tweede gele kaart en dus rood. We hebben niet gehoord dat er was gefloten en volgens mij ging het spel gewoon door. We voelen ons bestolen."

Määttä moest in de 52e minuut het veld verlaten, toen het nog 0-0 stond. Met tien man moest FC Groningen in de slotfase capituleren door een treffer van Oussama Idrissi.

'De VAR is er voor dit soort momenten'

Doelman Michael Verrips toonde zich al net zo verbaasd als zijn trainer over de beslissing van Kooij. "Natuurlijk ben ik boos. In mijn optiek is dit een heel slecht besluit."

"De bal was in en Määttä probeerde hem weg te schieten. Als het spel stil had gelegen, dan was het een ander verhaal geweest. Maar dit kan nooit een gele kaart zijn. Ik snap ook niet dat de VAR niet ingreep. Die is er voor dit soort momenten, om spelers te beschermen."

FC Groningen had een positief resultaat in De Kuip uitstekend kunnen gebruiken. De equipe van Van der Ree staat met zeventien punten uit 24 wedstrijden slechts zeventiende, waardoor degradatie dreigt. Zaterdag wacht een bezoek aan AZ.