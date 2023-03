Slot snapt frustratie Groningen over rode kaart: 'Maar wij verdienden de winst'

Feyenoord-trainer Arne heeft begrip voor de frustratie en de boosheid van FC Groningen over de rode kaart voor Isak Määttä, maar hij vindt niet dat zijn ploeg dankzij de overtalsitautie gewonnen heeft. De Eredivisiekoploper ontsnapte zaterdag in De Kuip door een late goal van Oussama Idrissi aan puntenverlies (1-0).

"Als ik trainer van FC Groningen was, dan zou ik ook denken: moet je hier een tweede gele kaart en dus rood voor geven?", vertelde Slot voor de camera van ESPN.

Het ging over het moment in de 52e minuut na een duel tussen FC Groningen-middenvelder Määttä en Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh. De Noor schoot de bal hard tegen het lichaam van de op de grond liggende Iraniër, maar de vraag is of hij dat opzettelijk deed.

"Je mag een bal wegschieten", vervolgde Slot. "Ik weet niet of je hem dan tegen iemand aan moet schieten, maar ik snap de frustratie wel bij Groningen. Maar het is niet zo dat het spel veranderde door die rode kaart, al is het wel een verschil of je met elf of met tien verdedigt in het strafschopgebied."

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 24-55 (+32) AZ 24-50 (+22) Ajax 23-49 (+42) PSV 23-46 (+32) FC Twente 24-41 (+18)

Boosheid bij de spelers van FC Groningen na de rode kaart voor Isak Määttä. Foto: Pro Shots

'Bijzonder dat we gas konden blijven geven'

Slot erkende dat Feyenoord geen goede wedstrijd speelde tegen de nummer zeventien van de Eredivisie. "Maar we hadden wel constant de bal en speelden steeds op de helft van Groningen. We creëerden alleen niet overdreven veel kansen."

De trainer vertrouwde erop dat het goed zou komen, ook al scoorde Idrissi pas in de 88e minuut. "Ik weet dat deze spelersgroep altijd blijft vechten voor een resultaat en dat de goal altijd kan vallen. Dat is ook gebeurd. Op basis van het spelbeeld verdiende er maar een ploeg te winnen en dat waren wij."

Slot had een verklaring voor het mindere spel van Feyenoord. Hij wees op het drukke programma van zijn ploeg, die woensdag Heerenveen versloeg (0-1) in de KNVB-beker en donderdag tegen Shakhtar Donetsk speelt in de achtste finales van de Europa League.

"Als je drie wedstrijden speelt in een week is het niet vreemd dat het een keer iets minder is. Het is juist bijzonder dat we gas konden blijven geven, waardoor we alsnog wonnen. Dit is geen gestolen overwinning."