Mbappé scoort in blessuretijd en lost Cavani af als topscorer aller tijden PSG

Kylian Mbappé mag zich sinds zaterdagavond alleen topscorer aller tijden van Paris Saint-Germain noemen. De Franse spits maakte in de thuiswedstrijd tegen FC Nantes (4-2) in de blessuretijd zijn 201e treffer voor de Parijzenaars.

Lionel Messi zorgde in de twaalfde minuut voor de openingstreffer en zijn achttiende officiële doelpunt van het seizoen. Door een eigen doelpunt van Jaouen Hadjam leek PSG op een simpele zege af te stevenen, maar niks bleek minder waar. In een tijdsbestek van acht minuten knokte Nantes zich terug tot 2-2.

In de tweede helft voorkwam PSG duur puntenverlies tegen de club uit het rechterrijtje. Danilo Pereira kopte een kwartier na rust een voorzet van Mbappé binnen. In de tweede minuut van de blessuretijd was de spits dan toch zelf nog trefzeker. Mbappé draaide simpel weg en schoot simpel zijn recordtreffer binnen.

De ontlading was groot bij Kylian Mbappé na zijn recordtreffer in blessuretijd.

PSG kan in ieder geval met een goed gevoel toeleven naar de return tegen Bayern München in de achtste finales van de Champions League. De ploeg van trainer Christophe Galtier moet woensdag in de Allianz Arena in München een 0-1-nederlaag uit de heenwedstrijd zien weg te werken.