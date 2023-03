FC Twente geeft zege op valreep uit handen in spektakelstuk tegen Heerenveen

FC Twente heeft zaterdagavond een zeker lijkende zege uit handen gegeven in de Eredivisie. De ploeg van de afzwaaiende trainer Ron Jans verspeelde in de tweede helft een 3-1-voorsprong tegen sc Heerenveen: 3-3.

De stemming bij FC Twente was de laatste weken al niet opperbest door nederlagen tegen Go Ahead Eagles (2-0) en PSV (3-1). Bovendien werd vrijdag bekend dat vleugelverdediger Joshua Brenet uit de selectie is gezet vanwege een slechte reactie op zijn wissel tegen PSV.

Tegen Heerenveen kende FC Twente een valse start. Een corner in de 25e minuut belandde via het been van Twente-verdediger Mees Hilgers in het dak van het doel. Vlak daarna kreeg Sem Steijn een dot van een kans op de 1-1, maar hij schoot in kansrijke positie hard over.

De gelijkmaker viel even later alsnog. Robin Pröpper kopte binnen uit een hoekschop van Václav Cerný. Vlak na rust kwam Twente met fortuin zelfs op voorsprong. Door een glijpartij van Jeffrey Bruma kon de net ingevallen Manfred Ugalde alleen op doelman Xavier Mous aflopen en hij maakte geen fout.

Nog geen tien minuten later was het verschil al twee doelpunten. Ricky van Wolfswinkel brak door aan de linkerkant en gaf voor op Cerný, die de bal binnenliep. De wedstrijd leek gespeeld, maar Heerenveen maakte het weer spannend dankzij een fraai doelpunt van Milan van Ewijk, die een voorzet van Anas Tahiri fraai aannam en Lars Unnerstall passeerde. In de negentigste minuut viel ook de gelijkmaker. Rami Kaib kopte raak uit een corner.

FC Twente verliest door het gelijkspel de aansluiting met nummer vier PSV. De Eindhovenaren hebben vijf punten meer en spelen zondag nog een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Heerenveen bezet de negende plek in de Eredivisie.