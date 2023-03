Feyenoord treft Ajax in halve finales KNVB-beker, Spakenburg ontvangt PSV

Feyenoord is zaterdag bij de loting voor de halve finales van het KNVB-bekertoernooi gekoppeld aan Ajax. De Rotterdammers spelen thuis. In de andere halve eindstrijd gaat PSV op bezoek bij SV Spakenburg.

De speeldata voor de halve finales van de beker zijn 4, 5 en 6 april. Het is nog niet bekend welke wedstrijd wanneer gespeeld wordt. De finale in De Kuip staat gepland op 30 april.

De halve finale tussen Feyenoord en Ajax is een herhaling van de halve finale van 2019, toen Ajax met 0-3 won in De Kuip. Eerder dit Eredivisie-seizoen eindigde De Klassieker in De Kuip in 1-1. Op 19 maart staan Ajax en Feyenoord nogmaals tegenover elkaar in de competitie, maar dan in de Johan Cruijff ArenA.