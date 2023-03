Memphis maakt met twee goals indruk bij Atlético, dure nederlaag AC Milan

Memphis Depay heeft zaterdagavond met twee doelpunten bijgedragen aan de riante overwinning van Atlético Madrid op Sevilla. De ploeg van trainer Diego Simeone won met 6-1 in La Liga. AC Milan ging ten onder bij Fiorentina (2-1) en in Frankrijk boekte Paris Saint-Germain een 4-2-zege op FC Nantes.

De 29-jarige Memphis begon voor de verandering eens in de basis bij Atlético en betaalde het vertrouwen van trainer Diego Simeone direct uit. De spits werd na dik twintig minuten weggestuurd door Antoine Griezmann en liet doelman Bono kansloos.

Slechts vier minuten later was het weer raak voor Memphis, die vanaf de rand van het strafschopgebied schitterend in de kruising schoot. De van FC Barcelona overgekomen Nederlander staat nu op drie competitietreffers voor Atlético.

Youssef En-Nesyri zorgde in de 39e minuut met een geweldig afstandsschot voor de aansluitingstreffer namens Sevilla, maar het bleek niet meer dan een doelpunt voor de eer. Griezmann kopieerde de wonderschone treffer van En-Nesyri door aan het begin van de tweede helft van afstand hoog in de verre hoek te schieten.

Yannick Carrasco zorgde in de 69e minuut voor de 4-1. Memphis stond op dat moment al niet meer in het veld. Hij werd in de 64e minuut gewisseld voor Álvaro Morata, die de laatste twee doelpunten voor zijn rekening nam.

Atlético is de nummer drie van La Liga. De ploeg van Memphis heeft zeven punten minder dan nummer twee Real Madrid, dat zondag nog in actie komt. Datzelfde geldt voor koploper FC Barcelona.

AC Milan in de problemen door nederlaag

In Italië bewees regerend landskampioen AC Milan zich een slechte dienst door met 2-1 te verliezen bij Fiorentina. De ploeg van trainer Stefano Pioli leed de eerste nederlaag in de Serie A sinds 5 februari.

Het Fiorentina van Sofyan Amrabat kwam vlak na rust op voorsprong door een strafschop van Nicolás González. Luka Jovic zorgde drie minuten voor tijd voor de beslissing. De treffer van Theo Hernández in de vijfde minuut van de blessuretijd mocht niet meer baten. Zlatan Ibrahimovic viel in de tweede helft nog in.

AC Milan is nog wel de nummer vier in de Serie A, maar AS Roma kan die positie zondag op doelsaldo overnemen. De ploeg van trainer José Mourinho speelt dan een thuiswedstrijd tegen Juventus. Alleen de bovenste vier ploegen mogen volgend seizoen de Champions League in.

Eerder op zaterdag speelde Atalanta doelpuntloos gelijk tegen Udinese. Teun Koopmeiners, die deel uitmaakt van de voorselectie van Oranje, viel vlak voor rust geblesseerd uit. Marten de Roon deed de hele wedstrijd mee.