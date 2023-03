Feyenoord ontsnapt door late goal aan puntenverlies tegen tiental FC Groningen

Delen via E-mail

Feyenoord is zaterdag door een laat doelpunt ontsnapt aan puntenverlies tegen tien spelers van FC Groningen. De Eredivisie-koploper won met 1-0 in De Kuip.

FC Groningen speelde vanaf de 52e minuut met een man minder, na een discutabele rode kaart voor middenvelder Isak Määttä. Het matig spelende Feyenoord leek zich vervolgens stuk te bijten op de defensie van de nummer zeventien, maar in de 88e minuut was het alsnog raak. De treffer van Oussama Idrissi zorgde voor enorme opluchting bij de thuisclub.

Groningen had een punt heel goed kunnen gebruiken in de strijd tegen degradatie, maar het mocht niet zo zijn voor de ploeg van Dennis van der Ree, die vier punten meer heeft dan hekkensluiter SC Cambuur.

De rode kaart voor Määttä zal de komende dagen voer zijn voor discussie. De Noor schoot de bal na een duel met Alireza Jahanbakhsh hard tegen het lichaam van de op de grond liggende Iraniër, maar de vraag is of hij dat opzettelijk deed.

Scheidsrechter Joey Kooij dacht aan opzet en trok geel voor Määttä, die in de eerste helft ook al op de bon was gegaan. Met twee keer moest hij in de 52e minuut vertrekken.