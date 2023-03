FC Volendam komt curieuze goal te boven en klopt Emmen in degradatiekraker

FC Volendam heeft zaterdagavond op de valreep de degradatiekraker tegen FC Emmen gewonnen. De thuisploeg scoorde in de slotfase twee keer en zegevierde met 3-1.

In de eerste helft was Emmen nog de betere ploeg in het Kras Stadion, maar het zat de bezoekers niet mee. Zo eindigde een voorzet van Mark Diemers via een Volendamse voet in de verre hoek op de binnenkant van de paal en kopte Jeremy Antonisse over.