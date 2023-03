Bayern wint mede dankzij scorende De Ligt en herovert koppositie in Bundesliga

Bayern München is mede door een doelpunt van Matthijs de Ligt weer koploper in de Bundesliga. De Oranje-international maakte zaterdag tegen VfB Stuttgart de openingstreffer voor de regerend landskampioen, die met 1-2 won in de Mercedes-Benz Arena.

Het was de tweede Bundesliga-goal voor de 23-jarige De Ligt, die afgelopen zomer Juventus verruilde voor Bayern München. Extra bijzonder was dat hij twee minuten voor zijn goal tegen Stuttgart de bal van de lijn haalde. Hij schoot vervolgens in de 39e minuut van ruim 20 meter raak (0-1).

In de 62e minuut verdubbelde Eric Maxim Choupo-Moting de voorsprong van Bayern, dat het in de slotfase nog even moeilijk had. Juan José Perea maakte in de 88e minuut de 1-2 voor Stuttgart en daarbij bleef het.

De Ligt was de enige Nederlander in de basis bij Bayern. Ryan Gravenberch mocht acht minuten voor tijd invallen, terwijl Daley Blind negentig minuten op de bank zat.

Stand boven in de Bundesliga Bayern München 23-49 (+44) Borussia Dortmund 23-49 (+19) Union Berlin 23-44 (+8) RB Leipzig 23-42 (+17) SC Freiburg 23-42 (+3)

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Bayern heeft evenveel punten als Dortmund

Door de zege komt Bayern, dat jaagt op de elfde landstitel op rij, in punten gelijk met Borussia Dortmund, maar 'Der Rekordmeister' heeft een beter doelsaldo.

Dortmund won al zijn wedstrijden in 2023. Daardoor is de titelstrijd in de Bundesliga veel spannender dan in de afgelopen jaren.

Union Berlin lijkt wel af te haken. De club uit Berlijn, die Ajax uitschakelde in de tussenronde van de Europa League, bleef thuis tegen FC Köln steken op 0-0. Union staat nu derde, met vijf punten achterstand op Bayern en Dortmund.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Belangrijke zege Schalke 04 in degradatiekraker

Onder in de Bundesliga is promovendus Schalke 04 eindelijk op stoom. De club uit Gelsenkirchen leek hard op weg naar degradatie, maar boekte zaterdag op bezoek bij VfL Bochum de tweede zege op rij (0-2).

Schalke 04 heeft nu negentien punten. Dat zijn er net zoveel als hekkensluiter Bochum, nummer zestien Hoffenheim en nummer vijftien Stuttgart.

Mark Flekken hield zaterdag zijn doel schoon voor SC Freiburg in de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Het bleef 0-0 in het Borussia-Park. Aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw won met FC Augsburg thuis met 2-1 van Werder Bremen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen