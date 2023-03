Koploper Feyenoord begint met drietal Oranje-kandidaten tegen FC Groningen

Feyenoord begint zaterdag zonder verrassingen aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen in de Eredivisie. Onder anderen Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman en Mats Wieffer, die vrijdag werden opgenomen in de voorselectie van Oranje, staan aan de aftrap in De Kuip.

Trainer Arne Slot houdt tegen Groningen vast aan de elf spelers die deze week aan de aftrap stonden in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen (0-1-zege). Dat betekent dat Gernot Trauner, die in het Abe Lenstra Stadion na maandenlange afwezigheid als late invaller zijn rentree maakte, weer op de bank begint.

Geertruida, Hartman en Wieffer zullen met extra vertrouwen aan het Eredivisie-duel beginnen. Het drietal maakt voor het eerst deel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman maakt vrijdag 17 maart zijn definitieve selectie bekend.

Normaal gesproken zou Justin Bijlow ook tot de voorselectie van Oranje behoren, maar de eerste keeper van Feyenoord revalideert momenteel van een polsbreuk. Timon Wellenreuther neemt tegen Groningen weer zijn plek onder de lat in.

De wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen begint om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Joey Kooij. De Rotterdammers hebben momenteel twee punten meer dan naaste belager AZ, dat vrijdag met 0-1 van Vitesse won.

Nummer zeventien FC Groningen strijdt tegen (rechtstreekse) degradatie uit de Eredivisie. De 'Trots van het Noorden' boekte vorige week tegen Excelsior (3-0) de eerste overwinning sinds oktober.