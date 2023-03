Vrouwen Ajax en Feyenoord spelen voor recordaantal fans gelijk in ArenA

De voetbalsters van Ajax en Feyenoord hebben zaterdag een historische editie van De Klassieker voor vrouwen beslecht in een gelijkspel. Voor het oog van een recordaantal fans in de Johan Cruijff ArenA werd het 1-1.

Het was voor het eerst dat de vrouwen van Ajax en Feyenoord het in de Johan Cruijff ArenA tegen elkaar opnamen. De Amsterdamse ploeg speelt de wedstrijden normaal gesproken op De Toekomst, waar logischerwijs veel minder plek is.

Voor deze wedstrijd waren 33.742 kaarten verkocht en dat was meer dan genoeg om het toeschouwersrecord te verpulveren. Feyenoord en Ajax speelden vorig seizoen in De Kuip voor het oog van 14.618 toeschouwers tegen elkaar.

Twee minuten later trok Ajax de stand al gelijk via Ashleigh Weerden, die de bal al dan niet bewust over Feyenoord-keeper Jacintha Weimar heen kreeg. In de slotfase maakte de thuisploeg de meeste aanspraak op de overwinning, maar het bleef bij 1-1.