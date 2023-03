Spakenburg geeft vier dagen na bekerstunt zege uit handen in Tweede Divisie

Spakenburg is er vier dagen na de bekerstunt op bezoek bij FC Utrecht niet in geslaagd om in de Tweede Divisie te winnen. De bekersensatie gaf een voorsprong uit handen tegen Noordwijk: 3-3.

Na de 1-4-overwinning tegen FC Utrecht in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker leefde Tweededivisionist Spakenburg op een roze wolk, maar zaterdag keerde het team van trainer Chris de Graaf terug naar de realiteit. De stuntploeg trapte om 14.30 uur af op bezoek bij Noordwijk.

In eerste instantie leek er nog niets aan de hand voor Spakenburg, dat zesde staat in de Tweede Divisie. Door een eigen doelpunt van Teun Zethof en een treffer van Luuk Admiraal stond de ploeg uit het vissersdorp halverwege al op een ogenschijnlijk comfortabele 0-2-voorsprong.

Na rust deed Noordwijk wat terug via Jesper de Vré, maar zorgde Floris van der Linden een kwartier voor tijd voor de 1-3. Het leek de beslissing, maar twee minuten later maakte Noordwijk alweer de aansluitingstreffer. De gelijkmaker viel pas in de derde minuut van de blessuretijd.