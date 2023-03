Manchester City legt druk weer bij Arsenal met thuiszege op Newcastle United

Delen via E-mail

Manchester City heeft zaterdag de achttiende overwinning van het Premier League-seizoen geboekt. De ploeg van manager Josep Guardiola legde de druk met een 2-0-zege op Newcastle United weer bij koploper Arsenal.

Phil Foden opende na een kwartier de score door af te ronden na een mooie actie, waarbij hij vier tegenstanders passeerde. In de tweede helft zorgde de net ingevallen Bernardo Silva voor de eindstand.

Bij City deed Nathan Aké de hele wedstrijd mee en datzelfde gold bij Newcastle voor Sven Botman. Beide verdedigers werden vrijdag door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van Oranje.

Met de zege op Newcastle verkleint City het gat naar koploper Arsenal tot twee punten. 'The Gunners' moeten nog in actie komen en spelen later op zaterdag thuis tegen hekkensluiter Bournemouth.