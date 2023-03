Arsenal verstevigt leiding door bizarre comeback en goal oud-Feyenoorder Nelson

Arsenal heeft zaterdag tegen Bournemouth in de absolute slotfase puntenverlies voorkomen in de Engelse titelstrijd. De koploper won na een geweldige comeback met 3-2 en behoudt de voorsprong van vijf punten op Manchester City, dat eerder op de dag van Newcastle United won (2-0).

Met het doelpunt van Reiss Nelson in de 97e minuut voltooide Arsenal een onwaarschijnlijke comeback. De koploper stond na een uur spelen nog op een 0-2-achterstand, maar vocht zich via goals van Thomas Partey en Ben White al terug tot 2-2.

De treffer van Billing gaat de boeken in als één van de snelste doelpunten ooit in de Premier League. Alleen Southampton-aanvaller Shane Long scoorde ooit sneller. Hij was in april 2019 al binnen zeven seconden trefzeker op bezoek bij Watford.