PEC kreeg medelijden met FC Den Bosch bij 13-0-zege: 'Het werd ongemakkelijk'

PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen voelt mee met FC Den Bosch, dat vrijdagavond met liefst 13-0 werd verslagen in de Keuken Kampioen Divisie. De verdediger spreekt van een aparte avond.

Binnen twintig minuten was het al 5-0 in Zwolle. Na een ruststand van 7-0 werd uitgelopen naar 13-0, de grootste zege ooit op het tweede Nederlandse niveau en een evenaring van de grootste overwinning in het betaalde voetbal.

"Op een gegeven moment werd het een beetje ongemakkelijk. Het voelde bijna niet goed, hoe raar dat misschien ook klinkt", zei Van Polen na de wedstrijd voor de camera van RTV Oost.

De 37-jarige Harderwijker had te doen met de tegenstander. "Dit gun je niemand. Uit tegen Den Bosch hadden we het heel lastig, vandaag niet echt. Ik had een beetje medelijden."

Uiteraard was Van Polen wel blij met de monsterzege. "Die dertien goals kun je bijna zien als een extra puntje. We liepen qua doelsaldo iets achter op Heracles Almelo, dus nu is het aan hen om weer dichterbij te komen."

Bram van Polen (met rugnummer 2) viert een van de dertien goals met zijn ploeggenoten. Foto: Pro Shots

Schreuder: 'Dit hoort er nu eenmaal bij'

PEC-trainer Dick Schreuder was blij om te zien dat zijn ploeg zich ondanks de voor FC Den Bosch pijnlijke verhoudingen niet inhield en er alles aan deed om een zo groot mogelijke uitslag neer te zetten.

"Als je de tegenstander hebt liggen, dan moet je proberen door te gaan en het af te maken. Dat hoort er nu eenmaal bij", zei hij tegen ESPN. "Hier en daar hadden we dat nog beter kunnen doen, maar ik ben trots op de groep."

PEC Zwolle ligt na 27 wedstrijden op promotiekoers. De club uit Overijssel heeft als koploper zes punten voorsprong op achtervolger Heracles, dat maandag nog uit tegen het in vorm verkerende ADO Den Haag speelt.