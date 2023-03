Almere wint bij FC Dordrecht en zet druk op ADO in strijd om periodetitel

Almere City heeft vrijdag een belangrijke zege geboekt in de strijd om de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor versloeg FC Dordrecht met 0-1 en zette zo druk op concurrent ADO Den Haag.

Anthony Limbombe maakte in het Matchoholic Stadion in de 24e minuut de enige treffer van de wedstrijd. Almere heeft daardoor nu twee punten meer in de derde periode dan concurrent ADO, maar de Haagse club speelt maandag nog thuis tegen Heracles Almelo. De negende en laatste speelronde van de periode is over een week.

PEC Zwolle, dat vrijdag geschiedenis schreef met een 13-0-overwinning tegen FC Den Bosch, staat nog tussen Almere en ADO, maar de Zwollenaren wonnen al een periode. Bovendien is de kans groot dat PEC, dat bovenaan staat, rechtstreeks promoveert.

Almere City sluit de periode volgende week vrijdag af met een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht en ADO gaat dan op bezoek bij TOP Oss.

Stand in de derde periode (9 speelronden) 1. Almere City 8-17 (+5)

2. PEC Zwolle 8-16 (+21)

3. ADO Den Haag 7-15 (+5)

4. Willem II 7-13 (+7)

5. NAC Breda 7-13 (+4)

Vreugde bij VVV-Venlo na de 0-1-zege bij MVV Maastricht. Foto: Pro Shots

VVV wint Limburgse derby

De Limburgse derby tussen MVV Maastricht en VVV-Venlo werd met 0-1 gewonnen door de club uit Venlo. Martijn Berden maakte in de veertiende minuut de enige treffer van de wedstrijd in Stadion De Geusselt.

FC Eindhoven was met 0-1 te sterk voor Telstar. Charles-Andreas Brym werd door een goal in de 23e minuut de matchwinner in het BUKO Stadion.

De 13-0-overwinning van PEC Zwolle tegen FC Den Bosch was de grootste zege ooit in de Eerste Divisie en een evenaring van het record in het Nederlandse betaalde voetbal. In oktober 2020 was Ajax in de Eredivisie met 0-13 te sterk voor VVV.