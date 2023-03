FC Den Bosch schaamt zich kapot voor 13-0-verlies: 'Dieptepunt in carrière'

Trainer Jack de Gier en aanvoerder Danny Verbeek zitten in zak en as na de 13-0-nederlaag van hun ploeg FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen PEC Zwolle. "We zijn niet meer betaaldvoetbalwaardig", was de conclusie van de captain.

De Gier zag zijn team vrijdagavond direct worden overlopen door de koploper in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik denk dat dit het dieptepunt in mijn carrière is, als speler en als trainer", vertelde de 54-jarige De Gier voor de camera van ESPN. "Als pupil heb ik dit ook nooit meegemaakt. Deze avond zal me nog lang bijblijven."

Al na twintig minuten keek FC Den Bosch tegen een 5-0-achterstand aan tegen het ontketende PEC Zwolle. "Vanaf de eerste minuten ging alles erin. Dan gebeurt er ook iets in de koppies van de spelers. We kwamen niet in de persoonlijke duels en hielden ons niet aan de afspraken. Het zag er gewoon heel slecht uit."

Halverwege leidde de thuisploeg al met 7-0 en vertelde De Gier in de kleedkamer een anekdote uit zijn loopbaan als speler. "Toen stond ik ooit na de eerste helft met 5-0 achter tegen Ajax. Mijn trainer zei dat we na rust de nul moesten houden. Bij ons lag hij er aan het begin van de tweede helft alweer in. Dit is een dieptepunt."

Jack de Gier langs de lijn tijdens de recordnederlaag in Zwolle. Foto: Pro Shots

FC Den Bosch evenaart negatief record VVV-Venlo

Een zeer aangeslagen Verbeek zei dat de wedstrijd hem nog lang zal bijblijven. "Dit is de grootste vernedering in mijn carrière. We misten vijf, zes spelers en dan kun je zien dat we niet meer betaaldvoetbalwaardig zijn. We misten de voetballogica. Dan kun je Hans Klok voor de selectie zetten, maar dan gaat het hem niet worden. We staan niet op de rand van de afgrond, maar we liggen erin."

De ploeg uit Noord-Brabant evenaarde met de nederlaag een negatief record in het betaald voetbal in Nederland. Alleen VVV-Venlo heeft ooit met 13-0 verloren: dat gebeurde in de Eredivisie-wedstrijd tegen Ajax op 24 oktober 2020. VVV speelde toen nota bene een thuisduel.

FC Den Bosch, dat de achttiende plaats bekleedt in de Eerste Divisie, maakte vorige maand al bekend dat het contract van De Gier niet zal worden verlengd.

Scoreverloop PEC-FC Den Bosch (13-0) 2. Vellios 1-0, 4. Vellios 2-0, 12. Vellios 3-0, 14. Medunjanin 4-0, 20. Taha 5-0, 27. Vellios 6-0, 31. Van den Belt 7-0, 46. Thy 8-0, 59. Beelen 9-0, 62. Thy 10-0, 74. Thy 11-0, 89. Van den Belt 12-0, 90+1. Davy van den Berg 13-0.