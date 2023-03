AZ-opponent Lazio verrast koploper Napoli, Dortmund breidt zegereeks uit

Lazio heeft vrijdag de zegereeks van koploper Napoli in de Serie A beëindigd. De komende tegenstander van AZ in de Conference League zegevierde met 0-1 in Napels. Borussia Dortmund won in de Bundesliga van RB Leipzig en boekte de achtste competitieoverwinning op rij.

Matías Vecino zorgde halverwege de tweede helft voor het verschil tussen Napoli en Lazio. De middenvelder schoot de bal na een stuit met een schitterende knal tegen de touwen: 0-1.

Het betekende voor Napoli de tweede nederlaag in de Serie A dit seizoen. De ploeg van coach Luciano Spalletti verloor ook op 4 januari met 1-0 van Internazionale. Sindsdien won Napoli acht competitieduels op rij.

Lazio stijgt door de zege naar de tweede plek, met zeventien punten achterstand op Napoli. Donderdag wacht voor de Romeinse club de thuiswedstrijd tegen AZ in de achtste finales van de Conference League. Op 16 maart volgt de return in Alkmaar.

Borussia Dortmund klimt naar de eerste plek door de nipte tegen Leipzig. Foto: AP

Dortmund dendert door in Bundesliga

Dortmund heeft de imponerende reeks overwinningen in de Bundesliga uitgebreid. De formatie van trainer Edin Terzic won met 2-1 van Leipzig. Donyell Malen ontbrak bij Dortmund vanwege een enkelblessure.

Marco Reus werd na twintig minuten gevloerd door doelman Janis Blaswich en verzilverde vervolgens de strafschop. Emre Can verdubbelde even later de voordelige marge met een raak afstandsschot. Emil Forsberg tekende in de tweede helft voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam Leipzig niet.

Dortmund stijgt door de overwinning naar de eerste plek in Duitsland. Bayern München kan zaterdag de koppositie weer heroveren bij winst op VfB Stuttgart.