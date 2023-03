AZ boekt kleine zege bij Vitesse en staat voorlopig tweede in Eredivisie

AZ is door een kleine overwinning vrijdag op bezoek bij Vitesse voorlopig de nummer twee van de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen in Stadion GelreDome met 0-1.

Jesper Karlsson tekende in de 23e minuut voor de enige goal en daarbij ging Vitesse-doelman Kjell Scherpen niet vrijuit. De keeper werd eerder op de dag opgenomen in de 37-koppige voorlopige Oranjeselectie van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman.

De Vitesse-fans brachten vrijdag een fraai eerbetoon aan de tien jaar geleden overleden clubicoon Theo Bos. In de vierde minuut - het voormalige rugnummer van Bos - hielden veel toeschouwers een sjaal met daarop diens beeltenis omhoog en voor de wedstrijd werd een groot spandoek met de tekst 'Theo 4 Ever' ontrold.

AZ rook bloed en ging op jacht naar de 0-2. Die viel voor rust bijna, maar Jens Odgaard schoot oog in oog met Scherpen naast. Vitesse stelde daar nauwelijks iets tegenover. Million Manhoef, de laatste weken op dreef, kwam er deze keer niet aan te pas en aanvaller Kacper Kozlowski was onzichtbaar.

Na de hervatting controleerde AZ het duel zonder de kansen aaneen te rijgen. Vitesse kwam wel goed weg toen Mihailovic de lat raakte. Zo bleef de thuisploeg in de race voor een positief resultaat, maar dicht bij de gelijkmaker kwamen de Arnhemmers niet. In de blessuretijd was het wel nog even bibberen voor AZ, toen Marco van Ginkel vanaf een aantrekkelijke positie mocht uithalen voor een vrije trap. De middenvelder schoot over.