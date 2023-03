PEC Zwolle evenaart Ajax met recordoverwinning van 13-0 tegen FC Den Bosch

PEC Zwolle heeft vrijdag historie geschreven door in de Keuken Kampioen Divisie met 13-0 te winnen van FC Den Bosch. Het is de grootste overwinning ooit op het tweede niveau in Nederland en een evenaring van de grootste zege ooit in het betaalde voetbal. In 2020 won Ajax in de Eredivisie met 0-13 bij VVV-Venlo.

Het record in de Eerste Divisie was in handen van Sparta Rotterdam, dat in augustus 2010 met 12-1 zegevierde tegen Almere City. Door PEC is dat record nu uit de boeken.

Halverwege leidde koploper PEC al met 7-0 in het MAC3PARK stadion. Dat was de grootste voorsprong bij rust sinds Heracles Almelo met halverwege met 0-7 leidde tegen HFC Haarlem in augustus 2002 en bij dat duel was het ook de eindstand. Bij de recordzege van Ajax bij VVV stond het na 45 minuten 0-4.

Dit bericht wordt uitgebreid.