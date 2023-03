Neymar mist door blessure opnieuw kraker PSG in achtste finales CL

Neymar is vanwege een enkelblessure niet op tijd fit voor de return van Paris Saint-Germain tegen Bayern München in de Champions League. Dat liet PSG-trainer Christophe Galtier vrijdag weten op een persconferentie. Het is voor Neymar de zesde keer dat hij een achtstefinaleduel in de Champions League mist.

Neymar kwam twee weken geleden in het thuisduel met Lille OSC (4-3) lelijk ten val. De sterspeler van de Parijzenaars werd met een verstuikte enkel van het veld gedragen.

Door de enkelblessure mist Neymar de komende twee wedstrijden, waaronder het Champions League-duel met Bayern. Het is onduidelijk wanneer de 31-jarige Braziliaan de groepstraining kan hervatten.

Er lijkt bij Neymar een vloek te zitten op het spelen van achtste finales in de Champions League. De Braziliaan miste, mede door blessureleed, tot nu toe vijf van de twaalf achtstefinaleduels met PSG. Door de return tegen Bayern München komt het aantal op zes.

Het heenduel tussen PSG en Bayern in Parijs werd gewonnen door de Duitsers. De Fransen moeten woensdag in München een 1-0-achterstand ongedaan maken om zicht te houden op de eerste eindzege in het miljoenenbal. In 2020 en 2021 bereikte PSG de kwartfinales van de Champions League.

Eerst volgt er voor PSG nog een competitiewedstrijd tegen FC Nantes, dat dertiende staat in de Ligue 1. De ploeg van Galtier gaat met 60 punten uit 25 wedstrijden aan kop.