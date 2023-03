Klopp richting topper tegen United lovend over 'die Nederlandse kerel' Weghorst

Liverpool-coach Jürgen Klopp is voorafgaand aan de kraker tegen Manchester United van komende zondag vol lof over zijn tegenstander. Hij prijst onder andere het spel van spits Wout Weghorst.

De volledige ploeg van Erik ten Hag kon rekenen op een compliment. "Manchester United is een resultatenmachine", zei Klopp vrijdag op de persconferentie.

"Ze spelen topvoetbal. En ook als het niet zo goed gaat, behalen ze resultaten. Ze zijn in de race om de competitie te winnen. Het is duidelijk geen team voor de volgende twintig jaar, maar nu zijn ze erg goed bezig."

De Liverpool-trainer had ook een goed woordje voor "die Nederlandse kerel" Weghorst, die afgelopen winter op huurbasis overkwam van Burnley. "Hij heeft veel fysieke kwaliteiten en is een goede aanvulling op de rest van de selectie."

Weghorst was woensdag nog bepalend in het FA Cup-duel met West Ham United. De ploeg van Ten Hag maakte een indrukwekkende comeback en haalde door een 3-1-overwinning de kwartfinales van het bekertoernooi. Weghorst scoorde niet, maar de spits vertolkte bij zowel de tweede als de derde goal een hoofdrol.

Liverpool was de laatste zes thuisduels met 'The Red Devils' ongeslagen. Toch zijn ze geen favoriet voor de wedstrijd van zondag. De ploeg van Klopp staat slechts zesde in de competitie en ging vorige week nog hard onderuit tegen Real Madrid (2-5) in de achtste finales van de Champions League.

Ten Hag veroverde afgelopen zondag met Manchester United de League Cup. Het is de eerste prijs voor 'The Red Devils' in zes jaar tijd. Foto: Reuters

Ten Hag: 'We houden van de vijandige sfeer'

United heeft met wedstrijden in de Premier League, League Cup, FA Cup en Europa League een druk programma. Dat moet volgens Ten Hag geen probleem zijn. "We houden van het spelen van veel wedstrijden. We krijgen energie van een volle agenda. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd", zei de trainer vrijdag in een persconferentie.

Ten Hag kijkt uit naar de confrontatie met rivaal Liverpool. "Ik ben op Anfield geweest. Ik ken de ambiance en de sfeer. Die zal vijandig zijn, maar we houden ervan. Ik heb er zin in."

Volgens de Nederlandse coach zegt de vorige wedstrijd tegen Liverpool in augustus (2-1 winst) weinig over de kansen van dit weekend. "Dat is een paar maanden geleden. We zijn in een ander proces. Ik kijk niet terug, ik kijk vooruit."

Liverpool heeft tien punten minder dan United. Toch ziet Ten Hag de kraker als een echte test. "Het gaat moeilijk worden en we zullen moeten strijden voor een goed resultaat. We zijn strijdlustig en hebben veel vertrouwen."