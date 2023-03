Slot vindt debuut van Wieffer en Hartman in voorselectie 'snel maar niet raar'

Arne Slot is trots dat Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer en Quilindschy Hartman hun debuut maken in de voorselectie van Oranje. De Feyenoord-trainer benadrukte vrijdag tijdens zijn persconferentie wel dat zijn drie spelers nog geen volwaardige internationals zijn.

"Ik sprak de jongens pas later, want we stonden op het trainingsveld toen het bekend werd", vertelde Slot. "Tijdens de lunch heb ik ze gefeliciteerd. Ze waren er blij mee. Het zou ook raar zijn als ze er niet blij mee zouden zijn geweest."

Verdedigers Geertruida en Hartman en middenvelder Wieffer maken dit seizoen indruk bij Feyenoord. De 22-jarige Geertruida is al een aantal seizoenen een vaste kracht in De Kuip, terwijl Hartman (21) en Wieffer (23) deze voetbaljaargang hun grote doorbraak beleven.

"Het gaat zeker snel met Wieffer en Hartman, ze hebben nog niet overdreven veel wedstrijden in het eerste van Feyenoord gespeeld. Maar de voorselectie bestaat uit veel spelers, die kanttekening moet ik maken."

Vorig seizoen beschikte Feyenoord met Guus Til, Tyrell Malacia en Justin Bijlow over drie internationals. Til (PSV) en Malacia (Manchester United) vertrokken, terwijl de geblesseerde Bijlow nog geen deel uitmaakt van de eerste voorselectie van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman.

"Het is mooi dat we ondanks het vertrek van Guus en Tyrell nu weer drie spelers in de voorselectie hebben, al is die voorselectie wel heel groot. Maar ik vind het niet raar dat dit drietal daar onderdeel van is. Het laat zien dat als je voor Feyenoord speelt en goed presteert, je in beeld komt bij een nationaal team en dus ook bij Oranje."

Mats Wieffer (links) en Quilindschy Hartman zijn vrijdag opgenomen in de voorselectie van Oranje. Foto: ANP

Slot niet bang voor overvol speelschema

Feyenoord, dat woensdag de halve finales van de TOTO KNVB Beker bereikte, is voor het eerst sinds het seizoen 1992/1993 in de maand maart nog in de race voor drie prijzen. De Rotterdammers gaan aan kop in de Eredivisie en spelen volgende week in de achtste finales van de Europa League tegen Shakhtar Donetsk.

Slot vreest niet dat zijn spelers door het drukke schema oververmoeid raken. "De selectie van vorig jaar heeft aangetoond dat het kan en de selectie van dit seizoen heeft ook al drukke weken meegemaakt. De spelers zijn steeds fitter aan het worden, maar pas aan het eind van het seizoen weten we of ze er echt klaar voor zijn geweest."

Zaterdag krijgt Feyenoord nummer zeventien FC Groningen op bezoek. Sebastian Szymanski keert dan na een maand afwezigheid terug bij de selectie. De Poolse middenvelder is hersteld van een knieblessure.

"Als hij gaat spelen dan zal dat een invalbeurt zijn", zegt Slot, die een sterker FC Groningen dan in de eerdere wedstrijd dit seizoen (0-3-winst in januari) verwacht. "Ze hebben een aantal nieuwe spelers gehaald die het goed doen en hun spel is beter geworden. Ik denk dat ze met meer vertrouwen naar ons toe komen dan de laatste keer."