FC Twente zet Brenet uit selectie vanwege slechte reactie op wissel tegen PSV

Joshua Brenet maakt tot maandag geen deel uit van de selectie van FC Twente, bevestigt trainer Ron Jans na berichtgeving van Tubantia . De rechtsback is disciplinair geschorst vanwege zijn reactie op zijn wissel in de uitwedstrijd tegen PSV.

De 28-jarige Brenet werd afgelopen zondag in het Philips Stadion in de 63e minuut naar de kant gehaald. Jans sprak na de 3-1-nederlaag kritisch over zijn verdedigers. Met name de rechterkant van zijn elftal werd bekritiseerd.