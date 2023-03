Koeman verrast door stoppen Luuk de Jong bij Oranje: 'We gaan hem missen'

Ronald Koeman heeft vrijdag verrast gereageerd op het besluit van Luuk de Jong om zich niet langer beschikbaar te stellen voor het Nederlands elftal. De spits wil zich volledig op PSV richten.

"Ik was enigszins verrast toen Luuk mij gisteren belde met het nieuws dat hij niet langer beschikbaar is voor het Nederlands elftal", zegt de bondscoach in een persbericht van de KNVB.

De 32-jarige De Jong maakte zijn besluit om te stoppen vrijdag wereldkundig. "Ik wil me de komende jaren volledig kunnen focussen op PSV", zei de spits, die op het WK zijn laatste interland speelde. Zijn laatste daad in het Oranjeshirt was een rake penalty in de verloren penaltyreeks tegen Argentinië in de kwartfinales.

De Jong speelde in totaal 39 wedstrijden voor Oranje en scoorde daarin acht keer. "We gaan hem missen. Zowel in het veld, als buiten de lijnen", zegt Koeman. "Maar ik heb begrip voor zijn uitleg dat hij zich 100 procent wil concentreren op PSV."

Koeman maakte vrijdag zijn eerste voorselectie bekend sinds hij is begonnen aan zijn tweede termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. De oud-international verraste door onder anderen Anderlecht-keeper Bart Verbruggen en Feyenoorders Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer en Quilindschy Hartman in zijn selectie op te nemen.