Keeper Verbruggen, Geertruida, Wieffer en Hartman in voorselectie Oranje

Ronald Koeman heeft Anderlecht-keeper Bart Verbruggen opgenomen in zijn eerste voorselectie sinds zijn terugkeer als bondscoach van Oranje. Ook Feyenoorders Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer en Quilindschy Hartman zitten voor het eerst bij de voorlopige groep, die liefst 37 spelers telt.

De twintigjarige Verbruggen is sinds eind vorig jaar de eerste keus onder de lat bij Anderlecht. De geboren Brabander maakte vorige week indruk door in de return tegen Ludogorets in de tussenronde van de Conference League alle strafschoppen in de penaltyserie te stoppen.

Verbruggen is niet de enige opvallende naam bij de keepers. Ook Kjell Scherpen (Vitesse) maakt deel uit van de voorselectie. Datzelfde geldt voor Jasper Cillessen, die door de vorige bondscoach Louis van Gaal niet werd meegenomen naar het WK in Qatar. De momenteel geblesseerde Andries Noppert en Mark Flekken zijn de andere geselecteerde keepers. Justin Bijlow is door een polsbreuk voorlopig niet inzetbaar.

Verdedigers Geertruida en Hartman en middenvelder Wieffer debuteren net als Verbruggen in de voorselectie. Het drietal maakt dit seizoen een goede indruk bij Feyenoord, dat aan een uitstekend seizoen bezig is. De Rotterdammers gaan aan kop in de Eredivisie. Daarnaast staat de ploeg van trainer Arne Slot in de halve finales van de KNVB-beker en de achtste finales van de Europa League.

Opvallend is verder de terugkeer van Georginio Wijnaldum. De middenvelder van AS Roma brak vorig jaar augustus zijn been en maakte onlangs zijn rentree. De meest in het oog springende afwezigen zijn WK-ganger Remko Pasveer, die geen eerste keeper meer is bij Ajax, en Arnaut Danjuma van Tottenham Hotspur.

Luuk de Jong schittert ook door afwezigheid in de voorselectie. De spits van PSV maakte eerder op vrijdag bekend dat hij een punt achter zijn interlandloopbaan zet. De 39-voudig international wil zich volledig op zijn clubcarrière focussen.

Lutsharel Geertruida zit net als ploeggenoten Mats Wieffer en Quilindschy Hartman voor het eerst bij de voorselectie van Oranje. Foto: Getty Images

Koeman begint aan tweede termijn

Het Nederlands elftal bereidt zich deze maand voor op de eerste duels in de kwalificatiereeks voor het EK 2024. De ploeg van Koeman gaat op 24 maart op bezoek bij vicewereldkampioen Frankrijk. Drie dagen later volgt in De Kuip een thuisduel met Gibraltar. Ook Griekenland en Ierland maken deel uit van poule B.

"De voorlopige lijst telt 37 namen; dat is meer dan gebruikelijk", zegt Koeman. "Ik heb bewust gekozen voor een grotere groep, omdat we op dit moment te maken hebben met een aantal vraagtekens wat betreft wedstrijdritme en fitheid."

Koeman begint aan zijn tweede termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. De 59-jarige trainer stond tussen 2018 en de zomer van 2020 ook al voor de groep, maar zwichtte voor een aanbieding van zijn droomclub FC Barcelona. Daar werd hij in oktober 2021 ontslagen.

Over drie maanden komt Oranje weer bijeen, maar dan voor de finaleronde van de Nations League. Nederland neemt het in de halve finales van het landentoernooi op tegen Kroatië. De andere halve finale gaat tussen Spanje en Italië.