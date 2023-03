Hoofdrol Janssen bij bekerfinalist Antwerp: 'Was een van mijn lekkerste goals ooit'

Vincent Janssen haalde donderdagavond opgelucht adem na het bereiken van de bekerfinale met Royal Antwerp. De Nederlandse spits dwong met een prachtige vrije trap een verlenging af tegen Union Saint-Gilloise (1-0), maar miste in de beslissende penaltyreeks vanaf 11 meter.

"De kans op een prijs is geweldig. We winnen meer dan alleen deze wedstrijd", zei Janssen. "Als je ziet hoe iedereen knokt voor elkaar en hoe jonge gasten een geweldige wedstrijd spelen. Dit doet echt iets met ons."

Ondanks zijn misser in de penaltyserie mocht Janssen na afloop van de wedstrijd de champagne voor Man of the Match in ontvangst nemen. Dat had alles te maken met de vrije trap waarmee hij een verlenging afdwong.