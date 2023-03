Voetbalsters Canada sluiten tijdelijke financiële deal, conflict met bond lijkt voorbij

De Canadese voetbalbond heeft een tijdelijke financiële overeenkomst bereikt met het nationale vrouwenteam. Het akkoord volgt enkele dagen na het vertrek van voorzitter Nick Bontis, die na aanhoudende kritiek opstapte.

"Dit gaat over respect, over waardigheid. En het gaat over het gelijktrekken van de competitieve omgeving in een wereld die fundamenteel ongelijk is", zei algemeen secretaris Earl Cochrane van de Canadese voetbalbond.