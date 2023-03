Aangevallen Sevilla-keeper prijst supporters PSV voor bloemetje met excuses

Sevilla-doelman Marko Dmitrovic is positief verrast door het bloemetje dat hij deze week van PSV-supporters heeft gekregen. De Serviër werd vorige week tijdens het Europa League-duel met de Eindhovenaren aangevallen door een fan van de thuisploeg.

De 31-jarige Dmitrovic kwam een week geleden met de schrik vrij in de slotfase van de Europa League-wedstrijd tegen PSV in het Philips Stadion. Een supporter van de thuisploeg betrad het veld en wilde de keeper van Sevilla in zijn rug aanvallen. Dmitrovic verweerde zich kranig en kreeg de toeschouwer op de grond.

Later bleek dat de supporter vanwege een stadionverbod helemaal niet aanwezig had mogen zijn in het Philips Stadion. Algemeen directeur Marcel Brands noemde het voorval "PSV-onwaardig" en zei zich diep te schamen. Het is nog niet bekend welke straf de club van de UEFA kan verwachten.