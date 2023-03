Bergwijn na ruim honderd dagen weer trefzeker: 'Was echt op zoek naar die goal'

Steven Bergwijn zat in een enorme vormdip, maar kon donderdag na exact 110 dagen weer eens juichen. De recordaankoop van Ajax was na het bekerduel met De Graafschap de eerste om toe te geven dat hij de afgelopen weken té nadrukkelijk op zoek was naar de treffer.

"Ik was echt op zoek naar die goal", gaf de 25-jarige Bergwijn na de overwinning bij De Graafschap (0-3) toe in gesprek met ESPN. "Ik schoot soms te wild, omdat ik te graag die goal wilde maken."

Ruim 750 minuten in het shirt van Ajax en bijna 1.000 minuten inclusief de WK-wedstrijden met Oranje wachtte de aanvaller op een doelpunt. "Iedere voetballer heeft mindere momenten, maar ik ben hard blijven werken. Dan komt het vanzelf goed."

De verlossende treffer viel donderdag na bijna 30 minuten tegen De Graafschap. Bergwijn maakte op kenmerkende wijze de 0-2. "Maar ik ben altijd blijven lachen hoor", zei de 28-voudig international, die zich heeft voorgenomen anders te gedragen op en rondom het veld.

Zo was hij recent na het duel met Union Berlin onderdeel van een opstootje. "Ik heb met mijn moeder gesproken en het gaat niet meer gebeuren. Ze zei dat ze haar zoon bij ieder opstootje zag en dat ze dat niet wilde zien. Ze heeft gelijk", gaf Bergwijn met een brede glimlach toe.

Steven Bergwijn met John Heitinga op De Vijverberg. Foto: ANP

Heitinga: 'Dat heeft hij uitstekend verwoord'

Ajax-trainer John Heitinga had al langere tijd het gevoel dat het doelpunt van Bergwijn elk moment kon vallen. "Je ziet de progressie en dan komt die goal vanzelf wel", vertelde de trainer.

"Hij heeft uitzonderlijke kwaliteiten, dat wisten we. Maar we hebben allemaal gevoetbald en zo'n lange doelpuntendroogte doet wat met je", vervolgde Heitinga. "Ik denk dat hij het uitstekend heeft verwoord: de afgelopen weken was hij af en toe te wild."