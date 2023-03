Van Bommel en Antwerp na penalty's naar bekerfinale, Janssen maakt prachtgoal

Royal Antwerp heeft zich donderdag geplaatst voor de Belgische bekerfinale. De ploeg van coach Mark van Bommel won na een zenuwslopende penaltyserie van Union Saint-Gilloise, nadat de return dankzij een prachtgoal van Vincent Janssen in 1-0 was geëindigd.

Antwerp had de heenwedstrijd tegen Union Sint-Gilles met 1-0 verloren, waardoor de ploeg van Van Bommel zich voor eigen publiek moest revancheren. In de eerste helft hadden de Antwerpenaren de overhand, maar konden ze hun dominantie niet omzetten in een doelpunt.

Vlak voor het rustsignaal was er slecht nieuws voor Toby Alderweireld. De aanvoerder van Antwerp verrekte na een schot uit de draai een spier. De verdediger, die donderdag zijn 34e verjaardag vierde, moest geblesseerd het veld verlaten.

In de tweede helft kwam Antwerp via Janssen op schitterende wijze op voorsprong. De Oranje-international krulde een vrije trap elf minuten na rust in de linkerbovenhoek. Union-keeper Anthony Moris keek vol ongeloof toe.

Janssen mist in strafschoppenserie

In de slotfase verzuimde Gyrano Kerk de 2-0 te maken, waarna een doelpuntloze verlenging volgde. In de eerste helft van de verlenging werden basisspelers Calvin Stengs en Jurgen Ekkelenkamp door Van Bommel naar de kant gehaald. Bij Union stonden Bart Nieuwkoop en Oussama El Azzouzi in de basis.

Uiteindelijk moest het tweeluik via penalty's worden beslist. Waar Janssen in de tweede helft goud waard was, miste hij de eerste strafschop voor Antwerp. De misser kwam hem niet duur te staan, want Union miste ook twee penalty's