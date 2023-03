Barcelona wint dankzij eigen doelpunt bij Real in eerste halve finale Copa del Rey

FC Barcelona heeft donderdag de heenwedstrijd tegen Real Madrid in de halve finales van de Copa del Rey gewonnen. De Catalanen versloegen de Madrilenen in Estadio Santiago Bernabéu dankzij een eigen doelpunt met 0-1.

Éder Militão werkte de bal halverwege de eerste helft in eigen doel. Na een pass van Ferran Torres stormde Franck Kessié op het vijandige doel af. De Ivoriaan stuitte op Thibaut Courtois, maar in de kluts liep Militão de bal in eigen doel.

Eerder in de wedstrijd had Karim Benzema al het doel gevonden namens Real Madrid, maar de treffer van de Fransman werd afgekeurd wegens buitenspel. 'De Koninklijke' was vooral in het eerste half uur heer en meester, maar creëerde verder weinig.

Ook de tweede helft leverde weinig grote kansen op. Kessié was een kleine twintig minuten voor tijd dicht bij de 0-2, maar zijn inzet werd geblokt door invaller Ansu Fati. Aan de andere kant schoot Rodrygo in de slotfase van afstand net naast.

Barcelona kon geen beroep doen op Lewandowski

Frenkie de Jong speelde de hele wedstrijd mee bij Barcelona, dat het in El Clásico zonder de geblesseerde Robert Lewandowski moest stellen. De Pool kampt met een verrekking in zijn hamstring.

De return tussen FC Barcelona en Real Madrid in de halve finales van de Copa del Rey staat pas over ruim een maand op het programma. Die wordt op woensdag 5 april in Camp Nou gespeeld.