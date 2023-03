Ajax mede door langverwachte goal Bergwijn als laatste naar halve finales beker

Ajax heeft donderdag als vierde en laatste club de halve finales van de TOTO KNVB Beker gehaald. De ploeg van trainer John Heitinga zette De Graafschap mede dankzij een doelpunt van de uit vorm verkerende Steven Bergwijn verdiend met 0-3 opzij.

Op bezoek in Doetinchem stond Ajax binnen twintig minuten al met 0-2 voor door twee mooie goals. Eerst volleerde rechtsback Jorge Sánchez knap raak en daarna scoorde Bergwijn met een fraai schot. De aanvaller maakte een einde aan 750 minuten doelpuntendroogte. Vlak voor tijd verzorgde Brian Brobbey het slotakkoord.

Ajax-trainer Heitinga benutte het duel op De Vijverberg door een flink aantal spelers rust te geven. Hij wijzigde zijn ploeg op zeven plaatsen - onder anderen aanvoerder Dusan Tadic had een reserverol - en gunde de zestienjarige linksback Jorrel Hato zijn basisdebuut.

Met de overwinning van Ajax zijn alle halvefinalisten in het bekertoernooi bekend. Eerder haalden Spakenburg, Feyenoord en PSV de laatste vier. De loting is zaterdagavond.

Het seizoen gaat voor Ajax zondag verder met een thuiswedstrijd tegen NEC in de Eredivisie. De Amsterdammers geven in de competitie drie punten toe op koploper Feyenoord.

Brian Brobbey was de Ajacied met de meeste kansen. Foto: Pro Shots

Ajax maakt snel het verschil

Op bezoek in stadion De Vijverberg had Ajax zoals verwacht de overhand tegen De Graafschap, dat dertiende staat in de Keuken Kampioen Divisie. In de dertiende minuut mondde dat uit in de openingstreffer; Sánchez nam de bal knap op zijn slof na een voorzet van Brobbey.

Niet lang daarna werd een doelpunt van Ajacied Jurriën Timber afgekeurd wegens buitenspel, maar het bleek uitstel van executie voor De Graafschap. Het werd namelijk alsnog vrij snel 0-2.

Ditmaal was het Bergwijn die het net vond. De aanvaller scoorde op voor hem kenmerkende wijze (naar binnen trekken en schieten), al was het lang geleden dat hij daarmee succesvol was. Bergwijn maakte zijn eerste goal sinds 12 november.

De Graafschap mocht van geluk spreken dat het daarbij bleef in de eerste helft, want Ajacieden Brobbey (redding keeper Hidde Jurjus en een afgekeurd doelpunt) en Mohammed Kudus (paal) hadden de score kunnen uitbreiden.

Francisco Conceição was een van de spelers die de kans kregen van Ajax-trainer John Heitinga. Foto: Pro Shots

Brobbey gooit wedstrijd in het slot

Na rust beet De Graafschap meer van zich af. De 'Superboeren' dachten zelfs even de aansluitingstreffer te maken, maar de scorende Camiel Neghli werd teruggefloten wegens buitenspel.

Ajax werd slordiger en dat leidde tot wat meer gevaar van de thuisploeg, die ook via Giovanni Korte nog een keer gevaarlijk werd. Aan de andere kant was het opnieuw Brobbey - ditmaal trof hij met een kopbal de paal - die verzuimde te scoren.