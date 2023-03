Van Nistelrooij smult van wereldgoal Sangaré: 'Kracht en techniek kwamen samen'

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij komt superlatieven tekort voor het doelpunt dat Ibrahim Sangaré donderdag maakte in de bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag. De middenvelder zorgde met een ongelooflijke uithaal voor de 3-0.

Vroeg in de tweede helft schoot Sangaré de bal van buiten het strafschopgebied kiezelhard vol in de kruising. Het was het absolute hoogtepunt van de wedstrijd, die in 3-1 eindigde.

"Dit is smullen geblazen, echt een wereldgoal", zei Van Nistelrooij tegen ESPN op het moment dat hij het doelpunt van Sangaré nog eens terugzag. Volgens de PSV-coach klopte alles.

"Ik weet hoe sterk hij is, maar als je zó hard zó precies in de kruising kunt trappen... Kracht en techniek kwamen perfect bij elkaar. Ik dacht: wat gebeurt er? Een geweldige goal."

Ibrahim Sangaré liet zich na de wedstrijd uitgebreid bejubelen door de PSV-fans. Foto: Getty Images

'Teams van Advocaat zijn altijd taai'

Hoewel PSV geen moment in de problemen kwam tegen het sterk gewijzigde ADO van Dick Advocaat, was Van Nistelrooij er vanwege de reputatie van zijn oude trainer toch niet helemaal gerust op.

"Teams van Advocaat zijn altijd taai. Hij had drie kwart van zijn basisteam gespaard, maar hij is altijd duidelijk in wat hij wil. Zijn spelers werken en blijven gaan tot het einde", zei hij.

Toch vond Van Nistelrooij dat de score hoger had moeten uitvallen. "Wij hadden nog twee of drie goals moeten maken, dat was verdiend geweest. Maar uiteindelijk ben ik vooral blij met de halve finale."