PSV voegt zich met probleemloze zege op ADO bij laatste vier in bekertoernooi

PSV heeft donderdag moeiteloos de halve finales van de KNVB-beker bereikt. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij was in Eindhoven duidelijk een maatje te groot voor het ADO Den Haag van Dick Advocaat: 3-1.

Halverwege de eenzijdige wedstrijd was het al 2-0 door doelpunten van Johan Bakayoko en Guus Til. In de tweede helft was de 3-0 van Ibrahim Sangaré het hoogtepunt van de wedstrijd, waarna ADO via Malik Sellouki iets terugdeed.

Van Nistelrooij kon het zich veroorloven om de wat zieke PSV-uitblinker Xavi Simons op de bank te houden. Collega Advocaat koos er wegens het drukke ADO-programma voor om zijn ploeg op veel plekken te wijzigen.

Met het halen van de halve finales volgt PSV het voorbeeld van Spakenburg en Feyenoord. Later op donderdag levert de wedstrijd tussen De Graafschap en Ajax de laatste halvefinalist op.

PSV vervolgt het seizoen zondag met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk in de Eredivisie. ADO is al sinds 11 december ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie en hoopt die status maandag tegen Heracles Almelo te behouden.

Voormalig PSV-trainer Dick Advocaat beleefde weinig plezier aan zijn terugkeer in Eindhoven. Foto: ANP

ADO vooral voor rust kansloos

ADO-trainer Advocaat was met weinig verwachtingen afgereisd naar Eindhoven en zijn geïmproviseerde ploeg beleefde inderdaad een kansloze avond. Na twintig minuten gaf het scorebord al een 2-0-stand aan.

In de twaalfde minuut was het Bakayoko die een voorzet van Patrick van Aanholt op waarde schatte en met wat geluk via de binnenkant van de paal afrondde. Niet veel later was Til alert op aangeven van Jarrad Branthwaite.

ADO had niets in te brengen - keeper Joël Drommel werd voor rust niet één keer getest - en moest alle zeilen bijzetten om de schade te beperken. PSV'ers Luuk de Jong en Fábio Silva hadden de score kunnen opvoeren.

Nu rust was het spelbeeld onveranderd en maakte Sangaré er al snel 3-0 van. De Ivoriaanse middenvelder ramde de bal fenomenaal in de kruising. Een grote zege leek in de maak, maar enkele minuten later sloeg ADO verrassend terug via middenvelder Sellouki. Ook hij vond fraai de kruising.

Ondanks de onverwachte Haagse goal werd het niet meer spannend in het Philips Stadion, waar PSV-invaller Anwar El Ghazi terugkeerde van een blessure. Samen met zijn ploeggenoten kon hij de thuisfans geen slotakkoord meer bieden.