Xavi Simons krijgt rust bij PSV en heeft reserverol tegen ADO Den Haag

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft Xavi Simons donderdag buiten de basis gelaten voor het thuisduel met ADO Den Haag in de kwartfinales van het bekertoernooi. De uitblinker heeft wat lichte gezondheidsklachten en krijgt rust.

De plek van Simons, die dit seizoen in 35 wedstrijden veertien goals maakte en zeven assists gaf, wordt ingenomen door Guus Til. Ibrahim Sangaré en Joey Veerman completeren net als in de laatste weken het middenveld van PSV.

Verder staat Joël Drommel in het doel van PSV. De keeper vervangt de deze week geblesseerd geraakte Walter Benítez, al was hij sowieso basisspeler in het bekertoernooi. Voorin kiest Van Nistelrooij opnieuw voor Johan Bakayoko en Fábio Silva als buitenspelers.