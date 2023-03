Stuntploeg Spakenburg koker in bij loting: moet sportcomplex VAR-proof worden?

Mocht Spakenburg zaterdagavond in de halve finales van de TOTO KNVB Beker een thuiswedstrijd loten, dan kan er gewoon worden gebruikgemaakt van een VAR. Volgens de KNVB kan Sportpark De Westmaat VAR-proof worden gemaakt.

Het heeft wel wat voeten in aarde, zegt de KNVB tegen NU.nl. In Spakenburg zijn bijvoorbeeld geen vaste voorzieningen voor video-arbitrage, zoals die er in de stadions van de Eredivisie-clubs wél zijn.

Op het sportcomplex in Spakenburg is er geen directe verbinding met het VAR-centrum in Zeist. Om die reden zal de voetbalbond zorgen dat er naast het sportpark een busje komt te staan voor de videoarbiter van dienst.

"Het kost iets meer moeite", zegt een woordvoerder van de KNVB. "Maar het complex kan prima geschikt worden gemaakt voor VAR-gebruik, mits ze natuurlijk in de halve finales een thuiswedstrijd loten."

De weg van Spakenburg naar de halve finales Eerste ronde: TEC 2-1

Tweede ronde: FC Groningen 2-3

Achtste finales: Katwijk 1-1 (4-1 n.s.)

Kwartfinales: FC Utrecht: 1-4

VAR eerder in toernooi praktisch nog niet mogelijk

In het bekertoernooi wordt sinds seizoen 2018/2019 vanaf de kwartfinales gebruikgemaakt van de VAR. Sinds dat seizoen bereikte geen één amateurclub de laatste acht en logischerwijs werd de VAR daardoor nog niet eerder ingezet op een amateurcomplex.

Hoewel de KNVB in de toekomst de VAR graag een ronde eerder in wil zetten, is dat op dit moment volgens de voetbalbond praktisch onmogelijk door een tekort aan mankracht en apparatuur.

Verschillenden camerastandpunten zijn nodig. "Dit kost bij één amateurclub een hoop moeite, maar het is in principe nog wel te doen", zegt de KNVB. Bij drie of vier amateurclubs in één week wordt het een lastiger verhaal.