FIFA krijgt forse kritiek voor het aanstellen van topmodel als ambassadeur

De FIFA heeft forse kritiek gekregen vanwege het aanstellen van topmodel Adriana Lima als zogenoemde Global Fan Ambassador. Volgens de Australische oud-international Moya Dodd, die jaren in het FIFA-bestuur zat, geeft de wereldvoetbalbond een verkeerd signaal af in de aanloop naar het WK voor vrouwen komende zomer.

"Als een vrouw voetbalt, ziet de wereld haar anders. In plaats van complimenten vanwege haar uiterlijk of mooie jurk, krijgt ze waardering vanwege een cruciale tackle of een geweldig doelpunt", schrijft Dodd op LinkedIn.

"Een vrouw wordt dan bewonderd om wat ze kan in plaats van hoe ze eruitziet. Dat zou tijdens het jaar van het WK de boodschap moeten zijn voor de hele wereld. Het is verbijsterend dat de FIFA denkt dat een supermodel daarbij past."

De FIFA maakte de aanstelling van Lima maandag wereldkundig. De 41-jarige Braziliaanse is een van de bekendste modellen ter wereld, vooral vanwege haar jaren bij Victoria's Secret. Daarnaast is ze ook actrice.

"Als je Adriana ontmoet, voel je direct haar warmte, vriendelijkheid en passie voor het spel", zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino over de aanstelling van Lima. "Ze leeft en ademt voetbal. Daarom kan ze ook een uitstekende schakel zijn tussen de FIFA en de fans over de hele wereld."

Topmodel Adriana Lima, op deze foto bij de Grand Prix van Qatar in de Formule 1, wordt FIFA-ambassadeur. Foto: Getty Images

Lima sprak zich negatief uit over abortus

De Australische oud-international Dodd verwijst in haar kritiek ook naar controversiële uitspraken die Lima in het verleden heeft gedaan. Zo zei het topmodel in 2006 in een interview met GQ Magazine dat ze abortus "crimineel" vindt.

Niet alleen Dodd uit kritiek op de FIFA. De 58-jarige Australische krijgt steun van Women Sport Australia, een organisatie die opkomt voor vrouwen in de sport.

"Een wedstrijd voor mannen wordt absoluut anders benaderd", zegt voorzitter Gen Dohrmann. "Bij een WK voor mannen zie je Cristiano Ronaldo op een poster. Waarom heb je nu dan een supermodel nodig, terwijl we ook kunnen kiezen voor een speelster die iets heeft neergezet in de sport die we promoten?"

Het is niet de eerste keer dat de FIFA in de aanloop naar het WK opzien baart. Vorige week haalde Vivianne Miedema in haar column in het AD hard uit naar de wereldvoetbalbond vanwege het plan om het Saoedische bedrijf Visit Saudi als sponsor aan het eindtoernooi te verbinden.