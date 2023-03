Ronald Koeman maakt vandaag, drie maanden na de uitschakeling op het WK, de voorselectie van Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar bekend. Spelers als Virgil van Dijk en Frenkie de Jong zullen er onder de nieuwe bondscoach gewoon weer bij zijn, maar lang niet alles is duidelijk. Welke spelers mogen hopen op een eerste voorselectie óf een terugkeer na lange tijd?

Jasper Cillessen (33 jaar)

Leek eerste keeper van Oranje op het WK te worden, tot Louis van Gaal besloot hem niet eens mee te nemen naar Qatar. Het was een enorme klap voor de doelman van NEC, die in juni zijn 63e en voorlopig laatste interland speelde. Inmiddels liggen de keeperskaarten totaal anders. WK-doelmannen Andries Noppert en Justin Bijlow zijn geblesseerd en Remko Pasveer is bij Ajax getransformeerd tot reservekeeper. Ondertussen had Cillessen al een "positief gesprek" met keeperstrainer Patrick Lodewijks, de opvolger van Frans Hoek.

Bart Verbruggen (20 jaar)

Van Gaal zocht een penaltykiller en vond die niet: Noppert keerde geen enkele Argentijnse strafschop in de kwartfinale. Maar nu duikt alsnog een specialist op. Anderlecht-keeper Verbruggen stopte in de strafschoppenserie in de Conference League alle penalty's van de Bulgaarse kampioen Ludogorets en wordt sindsdien aan Oranje gelinkt. En niet alleen voor de strafschoppen, want hij staat te boek als een van de grootste keeperstalenten van Nederland.

Kenny Tete (27 jaar)

Is bij het grote publiek al bijna vergeten. Speelde zijn veertiende en voorlopig laatste interland in maart 2021 onder Frank de Boer en was vorig seizoen op het tweede niveau in Engeland niet eens zeker van een basisplaats. Dit seizoen is alles anders. Tete is als rechtsback een belangrijke schakel bij Premier League-subtopper Fulham en lijkt daarmee een optie voor Koeman.

Kenny Tete speelde twee jaar geleden zijn voorlopig laatste interland voor Oranje. Foto: Getty Images

Lutsharel Geertruida (22 jaar)

Wordt al jaren aan Oranje gelinkt, maar zelfs een plek in een voorselectie zat er nog niet in voor de Feyenoorder. Blinkt de laatste weken uit als centrale verdediger bij de Rotterdammers, maar daar is wel extreem veel concurrentie bij Oranje. Geertruida kan ook als middenvelder en rechtsback uit de voeten en op die laatste positie liggen kansen. Zeker nu Denzel Dumfries geschorst is voor de wedstrijden tegen Frankrijk.

Sven Botman (23 jaar)

Is sinds zijn transfer van Lille OSC naar Newcastle United voor 38 miljoen euro de duurste Nederlandse speler die nooit voor Oranje speelde. De vraag is: hoelang nog? Behoorde al tot de voorselectie van Van Gaal voor het WK en is basisspeler bij de 'The Magpies', die meedraaien in de top van de Premier League. Botman is bovendien een linksbenige speler en die zijn schaars onder de centrale verdedigers.

Perr Schuurs (23 jaar)

Is opgebloeid bij Torino, terwijl hij eerder bij Ajax nooit voor een langere periode basisspeler was. Werd wel al eens voor Oranje geselecteerd. Interim-bondscoach Dwight Lodeweges liet hem in september 2021 zelfs warmlopen tegen Polen en Italië, maar een debuut bleef uit. Schuurs staat in Italië inmiddels vol in de belangstelling en wordt door zijn sterke spel bij Torino gelinkt aan een transfer naar Internazionale. De stap naar Oranje lijkt daarmee ook dichtbij.

Perr Schuurs maakt dit seizoen indruk in de Serie A. Foto: Getty Images

Micky van de Ven (21 jaar)

Had na zijn transfer van - toen nog - Keuken Kampioen Divisie-club FC Volendam naar VfL Wolfsburg even nodig om aan te haken, maar is in zijn tweede seizoen een van de betere centrale verdedigers van de Bundesliga. Werd door de fans van zijn club zelfs verkozen tot beste speler van de eerste seizoenshelft. Stond onder Van Gaal al op de voorlopige lijst voor het WK en lijkt sindsdien alleen maar beter geworden. Van de Ven is net als Botman een linkspoot.

Quilindschy Hartman (21 jaar)

Is doorgebroken in De Kuip en had onlangs al contact met Koeman, al is dat ook omdat de bondscoach wil voorkomen dat de Feyenoorder voor Curaçao kiest. Hartman kan profiteren van het gat op de linksbackpositie dat bij Oranje is ontstaan. Daley Blind is op leeftijd en krijgt weinig speeltijd bij Bayern München, terwijl Tyrell Malacia evenmin een basisplaats heeft bij Manchester United.

Bjorn Meijer (19 jaar)

Is als tiener al onomstreden basisspeler bij Club Brugge, waar hij zich razendsnel aanpaste na zijn transfer van FC Groningen. Meijer debuteerde in september in Jong Oranje en haalde met zijn Belgische club de achtste finales van de Champions League. Een plek in de voorselectie kan de volgende stap zijn in de ontwikkeling van de linksback.

Bjorn Meijer kent een uitstekend eerste seizoen bij Club Brugge. Foto: Getty Images

Mitchell Bakker (22 jaar)

Was een van de verrassingen in de voorselectie voor het WK, maar haalde Qatar niet. Mag nu, net als Hartman en Meijer, hopen op een kans aangezien de spoeling dun is op de linksbackpositie. Bakker is bij Bayer Leverkusen meestal basisspeler, maar het spreekt niet voor hem dat de Duitse club momenteel slechts middenmoter is.

Mats Wieffer (23 jaar)

Debuteerde pas dit seizoen in de Eredivisie. Begon als bankzitter bij Feyenoord, maar is sinds enkele weken een belangrijke schakel in het elftal, dat op koers ligt voor de landstitel. Noemde de stap naar Oranje een maand geleden nog een doel voor de langere termijn, maar Willem van Hanegem vindt hem er nu al klaar voor. Het Feyenoord-icoon noemde Wieffer in zijn AD-column mobieler dan Marten de Roon én beter aan de bal.

Georginio Wijnaldum (32 jaar)

Degradeerde onder Van Gaal van reservecaptain tot speler die niet eens goed genoeg was voor een plek in de selectie. Door een beenbreuk kon er vervolgens definitief een streep door het WK voor de middenvelder van AS Roma. Maakte vorige maand zijn rentree, terwijl Koeman zei dat hij een topfitte Wijnaldum altijd zal selecteren. De vraag is of hij de 86-voudig international nu al fit genoeg vindt.

Georginio Wijnaldum speelde bijna een jaar geleden tegen Duitsland zijn voorlopig laatste interland. Foto: Getty Images

Branco van den Boomen (27 jaar)

Na anonieme jaren op het middenveld van FC Eindhoven en De Graafschap groeide hij in dienst van Toulouse FC uit tot de beste speler van de Franse Ligue 2. Trekt die lijn door na de promotie naar de Ligue 1, getuige de vijf keer dat hij dit seizoen al een plek kreeg in het elftal van de week van de Franse sportkrant L'Équipe. Van den Boomen eist met zijn rechtervoet vrije trappen, penalty's en corners op.

Thijs Dallinga (22 jaar)