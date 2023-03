KNVB komt weer met veelbesproken OneLove-actie, invulling nog onduidelijk

Delen via E-mail

De KNVB heeft donderdag een nieuwe OneLove-actie voor het voetbalweekend van 17, 18 en 19 maart aangekondigd. De campagne, die de vorige keer tot de nodige controverse leidde, is dit keer gericht tegen racisme en discriminatie.

Een woordvoerder van de KNVB zegt tegen NU.nl dat de invulling van de actie nog moet worden bepaald. De voetbalbond gaat daar eerst over in gesprek met de clubs uit het betaalde voetbal. Ook clubs en voetballers uit het amateurvoetbal worden uitgenodigd om mee te doen.

In oktober 2022 leidde de OneLove-actie nog tot de nodige controverse. De Eredivisie-aanvoerders zouden allemaal een OneLove-band dragen in het kader van Coming Out Week, maar niet iedereen hield zich daaraan.