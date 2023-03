Aanvoerders in betaald voetbal gaan deze maand weer OneLove-band dragen

Aanvoerders van clubs in het betaald voetbal wordt in het weekend van 17, 18 en 19 maart weer gevraagd om de OneLove-band te dragen. De terugkerende OneLove-campagne, die in oktober tot de nodige controverse leidde, is net als een jaar geleden gericht tegen racisme en discriminatie.

Een woordvoerder van de KNVB zegt donderdag tegen NU.nl dat de invulling van de actie nog moet worden besproken met de clubs uit het betaalde voetbal. De aspecten van vorige acties blijven sowieso in stand. Dat betekent dat aanvoerders - ook in het amateurvoetbal - weer gevraagd zal worden om de OneLove-band te dragen.

In oktober 2022 leidde een vergelijkbare OneLove-actie nog tot ophef. De aanvoerders in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zouden allemaal een OneLove-band dragen in het kader van Coming Out Week, maar niet iedereen zag dat zitten.

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü voelde zich vanwege zijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om de actie te ondersteunen. Hij werd die speelronde daarom als captain vervangen door Gernot Trauner. Ook Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi besloot de band met het OneLove-logo niet om te doen. Hij droeg een band met daarop het woord 'respect' om zijn arm.

Het oorspronkelijke idee was dat de aanvoerders in oktober nog een keer met de OneLove-band om de arm zouden spelen. Vanwege de controverse kwam dat plan niet van de grond. De KNVB, die de OneLove-actie samen met sportzender ESPN, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie organiseert, benadrukt dat het spelers vrijstaat om de band te dragen. Het is geen verplichting.

De komende actie, die in het weekend van Ajax-Feyenoord wordt gehouden, staat in het teken van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart). Dat was vorig jaar ook het geval. "OneLove is een belangrijke boodschap die het DNA van het voetbal raakt: voetbal speel en beleef je altijd samen. Racisme en discriminatie sluiten mensen uit en staan dus haaks op waar het voetbal voor staat", zegt de KNVB in een verklaring.