Van Dijk maakt met eerste goal van 2023 en clean sheet indruk op Klopp

Liverpool-manager Jürgen Klopp vindt dat Virgil van Dijk woensdagavond heeft bewezen dat hij nog altijd van topniveau is. De Nederlander droeg in de Premier League-wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (2-0) niet alleen bij aan de clean sheet, maar maakte ook zijn eerste treffer van 2023.

"Dit hadden we allemaal even nodig, Virgil ook. Dit is voor hem een opsteker in een relatief moeilijke wedstrijd voor verdedigers", zei Klopp na de zege op Anfield, waar Liverpool pas voor de tweede keer dit kalenderjaar een overwinning boekte. Van Dijk had een belangrijk aandeel in die zege.

De aanvoerder van Oranje kopte in de 73e minuut op aangeven van Diogo Jota de 1-0 binnen. Zijn eerste poging werd gekeerd door keeper José Sá, maar in de rebound was het alsnog raak. Het was het tweede doelpunt van dit seizoen voor Van Dijk, die Mohamed Salah vier minuten later de 2-0 zag maken.

Klopp vindt het doelpunt van Van Dijk leuk meegenomen, maar de Duitser is vooral te spreken over zijn defensieve kwaliteiten. Die werden eerder dit seizoen door critici in twijfel getrokken vanwege de teleurstellende resultaten van Liverpool. De Champions League-finalist van vorig seizoen staat slechts zesde in de Premier League.

"Vooral Van Dijk, Ibrahim Konaté en middenvelder Fabinho hebben het in defensief opzicht geweldig gedaan", zei Klopp. "Met de manier waarop ze gepositioneerd stonden en doordekten, hebben ze gevaarlijke counters voorkomen. Het hele team heeft in verdedigend opzicht hard gewerkt. Dat is hoe je wedstrijden wint."

In de Premier League lijkt Liverpool zich in stijgende lijn te bewegen. 'The Reds' wonnen drie van de laatste vier wedstrijden. Het verschil met nummer vier Tottenham Hotspur is nog zes punten, al heeft Liverpool een duel minder gespeeld. Alleen de vier bovenste ploegen plaatsen zich voor de Champions League.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.