Ten Hag looft Weghorst na comeback United: 'Hij was een van de beste spelers'

Erik ten Hag heeft woensdagavond tijdens het enerverende FA Cup-duel van Manchester United met West Ham United (3-1-overwinning) met veel plezier naar Wout Weghorst gekeken. De Nederlandse spits was volgens zijn coach onmisbaar bij de comeback van 'The Red Devils', ook al scoorde hij opnieuw niet.

"Wout was een van de beste spelers op het veld", zei Ten Hag op Old Trafford tegen Sky Sports. "Hij was heel erg betrokken bij ons spel. Wout weet heel goed hoe hij zich moet positioneren. Daardoor is hij heel belangrijk voor het team."

De dertigjarige Weghorst scoorde sinds zijn komst in januari nog maar één keer voor Manchester United, maar hij is onder Ten Hag wel verzekerd van een vaste basisplaats. Tegen West Ham was de negentienvoudig international bij alle doelpunten betrokken. Met name bij de laatste twee treffers drukte hij zijn stempel.

Alejandro Garnacho maakte in de negentigste minuut de 2-1 nadat een schot van Weghorst was geblokt. De beslissende 3-1 was bijna volledig op het conto van de Nederlander te schrijven. Weghorst zette in het strafschopgebied druk op zijn directe tegenstander en ontfutselde hem de bal, waardoor Fred kon scoren. Door de late goals herstelde United zich van een 0-1-achterstand.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'De doelpunten komen vanzelf bij Weghorst'

Alleen de doelpuntenproductie van Weghorst laat nog te wensen over, weet ook Ten Hag. De huurling van Burnley maakte in dertien officiële wedstrijden één goal: eind januari in het League Cup-duel met Nottingham Forest (0-3-winst).

"De doelpunten zullen volgen", verwacht Ten Hag. "Ik heb dat met meer spelers zo ervaren. Marcus Rashford scoorde begin dit seizoen ook niet in elke wedstrijd. Wout heeft nu veel wedstrijden gespeeld, maar is er nog niet heel lang bij. De doelpunten komen vanzelf als hij hier helemaal gewend is."