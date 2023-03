Kökçü opgelucht na nipte bekerzege Feyenoord: 'Ik schaam me voor mijn fout'

Orkun Kökçü is blij dat Feyenoord woensdag ondanks een slechte wedstrijd tegen sc Heerenveen (0-1-winst) de halve finales van de KNVB-beker bereikte. De middenvelder is opgelucht dat zijn fout in de eerste helft niet werd afgestraft.

Kökçü leed in de eerste helft knullig balverlies op het middenveld door op de bal te staan. Sydney van Hooijdonk had in de tegenaanval de kans op de openingstreffer, maar de spits van Heerenveen schoot in het zijnet.

"Dat was een fout waarvoor ik me schaam", reageerde de aanvoerder van Feyenoord bij ESPN. "Ik bleef haken of zoiets. Ik weet niet wat het was, maar ik kwam niet uit. Het veld was glad, maar dat mag geen excuus zijn. Daar kom ik goed weg."

Kökçü erkende dat Feyenoord met name in de eerste helft tegenviel. "Het drukzetten liep niet goed. We begonnen slecht en hadden veel balverlies. We waren wel gedisciplineerd en gaven maar twee kansen weg. In de tweede helft voetbalden we beter."

Feyenoord-trainer Arne Slot: 'Het spel aan de bal was stroperig, maar wij speelden wel weer gedisciplineerd.' Foto: Pro Shots

Slot: 'We hadden het moeilijk de eerste helft'

Ook trainer Arne Slot zag in de eerste helft een pover Feyenoord. "Nee, deze overwinning ging zeker niet vanzelf. We hadden het moeilijk in de eerste helft, maar het is goed om te zien dat niemand opgeeft. En we hebben spelers die altijd het verschil kunnen maken."

Het duel in het Abe Lenstra Stadion leek af te stevenen op een verlenging, maar vlak voor tijd maakte Santiago Giménez de 0-1 voor Feyenoord. Slot zag dat zijn ploeg na rust beter speelde door wat omzettingen.

"Het druk zetten ging daarna beter en de opbouw verliep beter. We kregen grip op de wedstrijd", zei Slot, die niet overwoog om spelers te laten rusten gezien het drukke programma. "Het kampioenschap is de grootste prijs die er is. Maar het is niet zo dat we bij Feyenoord de voorbije jaren de prijzenkast enorm hebben gevuld. Daarom willen we de beker ook graag winnen."

Feyenoord is door de bekerzege nog op drie fronten actief. De koploper van de Eredivisie hervat volgende week donderdag de Europa League met een uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Een week later volgt de return in De Kuip. Zaterdag wacht in de Eredivisie het thuisduel met FC Groningen.