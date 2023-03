Van Dijk scoort voor winnend Liverpool, koploper Arsenal loopt weer uit op City

Virgil van Dijk heeft Liverpool woensdag aan een overwinning geholpen in de Premier League. De Oranje-international opende de score in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Arsenal klopte Everton met 4-0 en vergroot zo het gat met Manchester City weer.

Dankzij de overwinning heeft Arsenal nu vijf punten voorsprong op nummer twee Manchester City. 'The Citizens' wonnen dinsdag in de achtste finales van de FA Cup bij Bristol City (0-3) en kwamen dus niet in actie in de Premier League. Desondanks hebben Arsenal en City nu evenveel wedstrijden gespeeld.