Ten Hag wint op valreep met United in FA Cup, blamage Spurs en Southampton

Erik ten Hag heeft zich woensdag met de nodige moeite geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup. De Nederlandse coach zag zijn ploeg op de valreep met 3-1 van West Ham United winnen. Tottenham Hotspur en Southampton blameerden zich in de achtste finales.

Met Wout Weghorst en Tyrell Malacia in de basis creëerde Manchester United in de eerste helft nauwelijks kansen tegen West Ham. De grootste kans voor rust was voor de bezoekers, maar David de Gea hield Michail Antonio van scoren af.

Negen minuten na rust was het wel raak voor West Ham. Saïd Benrahma bracht 'The Hammers' op voorsprong met een fraai schot in de rechterhoek.

Manchester United ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker en kwam een kleine twintig minuten voor tijd op 1-1 via Casemiro. Maar het doelpunt werd op advies van de VAR geannuleerd vanwege buitenspel van de Braziliaan. Enkele minuten later maakte United wel gelijk toen Nayef Aguerd de bal uit een corner in eigen doel kopte.

Manchester United en West Ham leken op een replay af te stevenen, maar in de slotfase kwam het toch nog goed voor de ploeg van Ten Hag. In de negentigste minuut maakte Alejandro Garnacho met een bekeken schot in de rechterhoek de 2-1. Diep in blessuretijd zorgde Fred voor de beslissing na een assist van Weghorst, die de bal had onderschept.

In de kwartfinales speelt Manchester United op Old Trafford tegen Fulham, dat dinsdag van Leeds United (2-0) won. Dat bleek uit de loting die woensdagavond werd verricht.

Loting kwartfinales FA Cup Manchester City-Burnley

Manchester United-Fulham

Brighton & Hove Albion-Grimsby Town

Sheffield United-Blackburn Rovers

Tottenham uitgeschakeld, Grimsby Town stunt

Tottenham Hotspur liet zich verrassen door Sheffield United, de nummer twee in het Championship: 1-0. Iliman Ndiaye maakte elf minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd met een hard schot in de linkerhoek.

Eerder op de avond zorgde Grimsby Town voor een stunt tegen Southampton: 1-2. De League Two-club kwam op slag van rust verrassend op voorsprong bij de hekkensluiter in de Premier League. Gavan Holohan benutte een strafschop voor de nummer zestien in de League Two.

Vijf minuten na rust was Holohan opnieuw trefzeker uit een penalty, waarna Duje Caleta-Car halverwege de tweede helft terugbracht. Theo Walcott kwam in de slotfase nog wel tot scoren voor Southampton, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Burnley plaatste zich ten koste van Fleetwood Town (1-0) voor de kwartfinales. Manchester City, Brighton & Hove Albion, Blackburn Rovers en dus Fulham bereikten dinsdag al de laatste acht.